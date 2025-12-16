В Петербурге будут судить мужчину, который потратил с чужой карты более 16 тыс. рублей

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). Следствие утверждает, что в ноябре прошлого года фигурант подобрал на улице чужую карту и потратил со счета свыше 16 тыс. рублей.

В течение дня обвиняемый ходил по магазинам и покупал различные продукты и товары. Уголовное дело уже направили суд для рассмотрения по существу.

