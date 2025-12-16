Уроженец Астрахани обокрал петербуржца в Пулково

Сотрудники транспортной полиции Петербурга раскрыли кражу смарт-часов в аэропорту Пулково. Ущерб составил около 16 тыс. рублей.

Как рассказали в УТ МВД России по СЗФО, в дежурную часть обратился 58-летний местный житель, заявивший о похищении аксессуара. Мужчина при прохождении досмотра снял свои часы и положил в контейнер для ручной клади. В это время 47-летний уроженец Астрахани забрал их.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), похищенное изъято и будет возвращено владельцу. Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО