Женщина, закурившая на борту самолета, привлечена к ответственности в Пулково
Сегодня, 12:58
В отношении нарушительницы возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ.

Транспортные полицейские Петербурга задержали женщину, которая закурила сигарету во время полета. Об этом сообщили 2 июня в УТ МВД России по СЗФО. 

В дежурную часть поступили сведения о необходимости прибытия наряда на стоянку воздушного судна. Было установлено, что 37-летняя пассажирка самолета из Сочи покурила электронную сигарету в туалетной кабине авиалайнера. В отношении нарушительницы возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ. 

В случае невыполнения установленных правил поведения в самолете авиакомпания может отказать пассажиру в дальнейшей перевозке и потребовать возмещения возможных убытков, причиненных перевозчику противоправными действиями. 

Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Фото: Piter.TV 

