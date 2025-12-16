Женщина, закурившая на борту самолета, привлечена к ответственности в Пулково

В отношении нарушительницы возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ.

Транспортные полицейские Петербурга задержали женщину, которая закурила сигарету во время полета. Об этом сообщили 2 июня в УТ МВД России по СЗФО.

В дежурную часть поступили сведения о необходимости прибытия наряда на стоянку воздушного судна. Было установлено, что 37-летняя пассажирка самолета из Сочи покурила электронную сигарету в туалетной кабине авиалайнера. В отношении нарушительницы возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ.

В случае невыполнения установленных правил поведения в самолете авиакомпания может отказать пассажиру в дальнейшей перевозке и потребовать возмещения возможных убытков, причиненных перевозчику противоправными действиями. Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Ранее мы рассказывали о том, что транспортная полиция раскрыла кражу куртки в Пулково.

Фото: Piter.TV