Дубль Бородина принёс "Динамо" победу над "Енисеем-2"

Петербургский футбольный клуб "Динамо" продолжает уверенно лидировать во Второй лиге Б. В домашней встрече бело-голубые переиграли дублёров красноярского "Енисея" со счётом 2:0. Оба мяча забил Дмитрий Бородин.

Хозяева поля полностью контролировали ход игры, но долго не могли распечатать ворота гостей. Первый гол случился в самом начале второго тайма: на 49-й минуте Бородин замкнул передачу Романа Торосяна. Спустя всего восемь минут полузащитник оформил дубль — точным ударом в угол он не оставил шансов вратарю Родиону Константинову.

Благодаря этой победе "Динамо" сохраняет за собой первую строчку в турнирной таблице. Следующий матч команда Александра Фомичёва проведёт на выезде в Калининграде против местной "Балтики-2". Игра состоится в воскресенье, 7 июня, на стадионе "Балтика" и начнётся в 17:00.

