Петербургское "Динамо" сыграет со "Спартаком-2" в пятом туре Второй лиги Б

Санкт-Петербургское "Динамо" 25 апреля в рамках пятого тура LEON-Второй лиги Б сразится с московским "Спартаком-2". Игра пройдет на стадионе "Кировец". Хозяева поля занимают верхушку турнирной таблицы с 10 очками.

В четырех матчах нового сезона петербургский коллектив набрал десять очков и расположился на верхушке турнирной таблицы. Для москвичей сезон складывается тяжелее: после трех поединков в их активе лишь одно очко.

В разные годы в составе "Спартака-2" выступали такие футболисты, как Александр Максименко, Зелимхан Бакаев, Николай Рассказов, бывший игрок сборной России Илья Кутепов. Есть вероятность, что на поле появится Павел Полех — яркий представитель нового поколения воспитанников красно-белых. В свои 16 лет он уже успел дебютировать в основном составе московского клуба.

Фото: Динамо-СПб