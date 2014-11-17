Вендел заявил, что "Зенит" намерен выиграть чемпионство в РПЛ

Полузащитник футбольного клуба "Зенит" Вендел заявил, что сине-бело-голубые намерен выиграть чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит "Матч ТВ".

Вендел отметил, что команда настроена на победу в ближайшем матче, который пройдет 19 апреля. "Зенит" сыграет на выезде против махачкалинского "Динамо" в рамках 25-го тура РПЛ.

Лично я тоже максимально сконцентрирован на том, чтобы приносить стопроцентную пользу команде. Уверен, на оставшиеся игры так же смотрит каждый из нас. Вендел, полузащитник "Зенита"

Напомним, в турнирной таблице РПЛ "Зенит" идет на втором месте. Команда Сергея Семака набрала 52 очка после 24 туров. "Краснодар" лидирует в таблице с 53 очками.

Ранее мы сообщали, что ЭСК РФС признала ошибкой удаление Педро в матче с "Краснодаром".

