ЭСК РФС признала ошибкой удаление Педро в матче с "Краснодаром"

Специалисты сочли, что футболист заслуживал только желтую карточку.

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС вынесла вердикт по спорному эпизоду матча 24-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Краснодаром". Как сообщили в эфире "Матч ТВ", решение арбитра Сергея Карасева удалить полузащитника петербургского клуба Педро признали ошибочным.

По заключению экспертов, действия бразильца тянули лишь на предупреждение и штрафной удар, но никак не на прямую красную карточку. Инцидент произошел на 79-й минуте встречи на "Газпром Арене". Педро попал шипами в голень капитану "быков" Эдуарду Сперцяну. Футболисту "Краснодара" после этого потребовалась помощь медиков.

Изначально главный судья не зафиксировал нарушения. Однако после подсказки видеоассистентов и просмотра повтора он изменил решение, удалив бразильца с поля. "Зенит" оспорил этот эпизод в ЭСК, и комиссия встала на сторону клуба. Несмотря на признание ошибки, итог центрального матча со счетом 1:1 остался неизменным. При этом решение комиссии позволит Педро избежать дисквалификации и продолжить помогать своей команде в чемпионской гонке.

После 24 туров "Краснодар" сохраняет лидерство с 53 очками, а подопечные Сергея Семака идут вторыми, имея в активе 52 балла.

