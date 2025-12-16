"Зенит" продлил контракт с 18-летним полузащитником Кондаковым до 2031 года

Новое соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона‑2030/31. В прошедшем сезоне Кондаков отыграл 15 матчей в разных турнирах и отдал три голевые передачи.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" объявил о продлении контракта с полузащитником Даниилом Кондаковым. Как сообщила пресс-служба команды, новое соглашение с 18-летним игроком рассчитано до завершения сезона‑2030/31.

Кондаков выступает за "Зенит" с января 2026 года. В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги он принял участие в 15 матчах в различных турнирах и записал на свой счёт три голевые передачи. В составе петербуржцев полузащитник стал чемпионом России в сезоне‑2025/26. Для "Зенита" этот титул стал рекордным — 11-м в истории клуба.

Ранее Мостовой считает, что ЦСКА по силам отобрать очки у "Зенита".

Фото: fc-zenit.ru (Анна Мейер)