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Гол футболиста Кабо-Верде признали лучшим на чемпионате мира 2026 года
Вчера, 21:49
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shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Гол футболиста Кабо-Верде признали лучшим на чемпионате мира 2026 года

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Победителя определили по итогам голосования ФИФА

ФИФА назвала лучший гол чемпионата мира 2026 года. Победителем голосования стал мяч, который в 1/16 финала турнира забил футболист сборной Кабо-Верде Сидни Лопеш Кабрал. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В ФИФА отметили, что игрок поразил ворота действующих чемпионов мира мощным ударом с угла штрафной площади в верхний угол. Этот гол был забит в дополнительное время и позволил сборной Кабо-Верде сравнять счет на 103-й минуте встречи.

Второе место в голосовании занял гол нападающего сборной Узбекистана Элдора Шомуродова. Третьим признали мяч, забитый Вильсоном Изидором в составе национальной команды Гаити.

Несмотря на эффектный гол Кабрала, сборная Кабо-Верде не смогла выйти в следующий раунд чемпионата мира, уступив Аргентине со счетом 2:3.

Материал подготовлен командой СМИ stavka.tv

Фото: pxhere

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Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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