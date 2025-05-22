Гол футболиста Кабо-Верде признали лучшим на чемпионате мира 2026 года

Победителя определили по итогам голосования ФИФА

ФИФА назвала лучший гол чемпионата мира 2026 года. Победителем голосования стал мяч, который в 1/16 финала турнира забил футболист сборной Кабо-Верде Сидни Лопеш Кабрал. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В ФИФА отметили, что игрок поразил ворота действующих чемпионов мира мощным ударом с угла штрафной площади в верхний угол. Этот гол был забит в дополнительное время и позволил сборной Кабо-Верде сравнять счет на 103-й минуте встречи.

Второе место в голосовании занял гол нападающего сборной Узбекистана Элдора Шомуродова. Третьим признали мяч, забитый Вильсоном Изидором в составе национальной команды Гаити.

Несмотря на эффектный гол Кабрала, сборная Кабо-Верде не смогла выйти в следующий раунд чемпионата мира, уступив Аргентине со счетом 2:3.

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