Прием документов в вузы Петербурга завершился

Большинство абитуриентов подали заявления через портал госуслуг

В Санкт-Петербурге завершилась приемная кампания в высшие учебные заведения. Документы от абитуриентов принимали до 25 июля. В этом году заметно вырос интерес к инженерным, технологическим, педагогическим и медицинским специальностям.

Как сообщил губернатор Александр Беглов, приемная кампания стартовала месяц назад. Подать документы можно было через сервис "Поступление в вуз онлайн" на портале госуслуг, лично в приемной комиссии или по почте. Онлайн-форматом воспользовались около 90% поступающих.

Для абитуриентов, поступающих на программы бакалавриата и специалитета очной формы обучения, в этом году предусмотрено более 75 тысяч бюджетных и платных мест. При этом доля инженерно-технических направлений в общем объеме контрольных цифр приема увеличена до 62%.

Власти также расширили число бюджетных мест для будущих педагогов и медицинских работников. Эта мера направлена на сокращение кадрового дефицита в образовательных и медицинских учреждениях, а также на повышение привлекательности этих профессий.

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Фото: Piter.TV