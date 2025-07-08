Школьницу насмерть засыпало песком на пляже в Нижнем Тагиле

Девочка сорвалась вниз с десятиметровой высоты, когда отдыхала на карьере с друзьями.

На Лебяжинском карьере 13-летняя девочка погибла при обрушении песчаной породы. Школьница сорвалась с обрыва и ее завалило грунтом, сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Трагический инцидент произошел, когда компания подростков решила отдохнуть на несанкционированном водоеме. Толпа детей поднялась на вершину насыпи и кто-то из детей пнул край карьера. После этого произошло обрушение и девочка упала.Друзья пытались самостоятельно откопать ребенка из-под завала, но им не получилось.

К приезду спасателей девочка была уже мертва. Сейчас сотрудники экстренных служб продумывают, как сделать безопасно поднять тело, чтобы избежать нового обрушения. Местные жители организовали на месте происшествия стихийный мемориал.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)