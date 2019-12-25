Пятилетний мальчик, пострадавший из-за автоматических ворот в центре Петербурга, умер

Жители города принесли цветы и игрушки к месту трагедии.

В Санкт-Петербурге скончался пятилетний мальчик, получивший тяжелые травмы после происшествия с автоматическими воротами на Коломенской улице. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на мать ребенка.

По словам женщины, врачи несколько дней боролись за жизнь мальчика, однако спасти его не удалось. Трагедия произошла несколько дней назад, когда голову ребенка зажало автоматическими воротами. После случившегося его в тяжелом состоянии госпитализировали.

Утром 27 июля на месте происшествия появился стихийный мемориал. Петербуржцы принесли к воротам цветы, детские игрушки и мяч, чтобы почтить память погибшего ребенка.

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Фото: Piter.TV