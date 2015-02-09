В Петербурге подозреваемая сорвалась при попытке побега

После падения спасатели оказали ей первую помощь и передали пострадавшую прибывшим медикам.

В Петербурге подозреваемая в тяжких преступлениях попыталась сбежать через окно квартиры. Самодельная веревка оборвалась, после чего женщине потребовалась помощь медиков, пишет spb.aif.ru.

В Санкт-Петербурге женщина, подозреваемая в совершении тяжких преступлений, попыталась скрыться от сотрудников полиции через окно квартиры, расположенной на четвертом этаже. Об этом сообщили представители ПСО "Экстремум".

По данным спасателей, для побега она использовала самодельную веревку, изготовленную из связанных между собой кусков ткани. Однако конструкция не выдержала нагрузки, и женщина упала на землю.

Перед этим сотрудники полиции пытались самостоятельно вскрыть дверь квартиры, однако из-за поврежденного замка и деформированного металла им потребовалась помощь добровольной пожарной команды ПСО "Экстремум".

Спасатели приняли решение использовать бензорез. Во время проведения работ дверь удерживали, чтобы исключить внезапный выход подозреваемой. Из-за повреждений замка вскрытие заняло около 5 минут.

Пока добровольцы работали, женщина предприняла попытку покинуть квартиру через окно, но сорвалась.

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Фото: Piter.TV