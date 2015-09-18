Полиция задержала стрелка с травматом после драки на Народного Ополчения

Оба пострадавших были госпитализированы: один находится в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней тяжести.

Вечером 19 июля, в 22:48, в полицию Кировского района поступил звонок от очевидца. Горожанин сообщил о массовой потасовке и звуках выстрелов у дома 137 корпус 2 по проспекту Народного Ополчения.

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники задержали подозреваемого на месте – им оказался 46-летний мужчина. Установлено, что в ходе внезапно вспыхнувшей ссоры он несколько раз выстрелил из травматического пистолета в двоих оппонентов.

Оба пострадавших были госпитализированы: один находится в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней тяжести. Травматическое оружие изъято сотрудниками правоохранительных органов.

В отношении мужчины составлен административный протокол, после чего его поместили в камеру для задержанных лиц. В настоящее время полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что по факту конфликта на рынке на улице Массальского начали проверку.

Фото: Piter.TV