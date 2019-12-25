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По факту конфликта на рынке на улице Массальского начали проверку
Сегодня, 13:38
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По факту конфликта на рынке на улице Массальского начали проверку

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По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Сегодня утром на территории рынка, расположенного на улице Массальского, произошла потасовка между двумя мужчинами. По предварительным данным сотрудников полиции, причиной конфликта послужила мелкая авария: один из участников задел коробками чужой автомобиль.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, словесная перепалка быстро переросла в силовое противостояние. В ходе ссоры один из мужчин достал травматический пистолет и произвел выстрел в сторону оппонента. 

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Один из участников драки был доставлен в отдел полиции для разбирательства. Правоохранители проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее мы сообщили о том, что  

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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