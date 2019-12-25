Полиция задержала нападавшего на бригаду скорой помощи в Красном Селе

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("хулиганство").

Нападение на медицинского работника произошло вечером 12 июля в Красном Селе. В полицию сообщил сам пострадавший – фельдшер скорой помощи, которого неизвестный ударил в лицо у дома 102 по проспекту Ленина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что медик прибыл на вызов, когда между ним и одним из местных жителей вспыхнул внезапный конфликт. Неизвестный нанес удар и скрылся с места происшествия. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, после осмотра он был отпущен в удовлетворительном состоянии.

Спустя двое суток, 14 июля, во время служебной командировки в Пскове сотрудники уголовного розыска Красносельского района задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний неработающий мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("хулиганство"), задержанный помещен в камеру в порядке ст. 91 УПК РФ

Ранее полиция задержала водителя каршеринга, распылившего перцовый баллончик во время дорожного конфликта на севере Петербурга.

Фото: Piter.TV