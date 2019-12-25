Полиция задержала водителя каршеринга, распылившего перцовый баллончик во время дорожного конфликта на севере Петербурга

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("хулиганство").

В Приморском районе Санкт-Петербурга раскрыто преступление, совершенное на бытовой почве. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел еще 12 июля около 17:03 на пересечении улицы 3-я Конная Лахта и Ивинской.

Неизвестный водитель автомобиля каршеринга вступил в дорожный конфликт с 31-летним местным жителем, после чего распылил ему в лицо содержимое перцового баллончика и скрылся. Пострадавший обратился в полицию в 20:40 того же дня. После оказания медицинской помощи мужчина был отпущен домой в удовлетворительном состоянии.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("хулиганство"). Спустя три дня, 15 июля в 14:10, сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался неработающий 40-летний житель Всеволожского района Ленобласти. Задержание произведено в порядке статьи 91 УПК РФ.

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Фото: Piter.TV