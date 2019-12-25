Свидание в гостинице на Курской обернулось ограблением для мужчины

Женщина, пригласившая мужчину на встречу, фиксировала происходящее на камеру мобильного телефона.

Сотрудники уголовного розыска установили новые обстоятельства нападения и ограбления постояльца гостиницы на Курской улице. Ранее по подозрению в этом преступлении были задержаны двое жителей одной из республик Северного Кавказа (23 и 32 лет), которые уже заключены под стражу.Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Как выяснили оперативники, инцидент произошел 7 июля. Изначально пострадавший познакомился с женщиной в мессенджере, после чего они договорились о встрече в отеле. Около шести часов утра в номер к мужчине ворвались злоумышленники. Избив потерпевшего и угрожая ему ножом, они похитили наличные деньги и парфюм. При этом женщина, пригласившая мужчину на встречу, фиксировала происходящее на камеру мобильного телефона.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий личность предполагаемой соучастницы была установлена. 13 июля у дома 15 по Октябрьской набережной полицейские задержали 32-летнюю неработающую жительницу Петербурга.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ ("разбой"). Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что женщина тяжело ранила сожителя ножом в коммуналке на Лиговском.

Фото: Piter.TV