Женщина тяжело ранила сожителя ножом в коммуналке на Лиговском

Возбуждено уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ "(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия").

В воскресенье, 12 июля, в полицию Центрального района Петербурга поступило сообщение о ножевом ранении мужчины в коммунальной квартире дома 44 по Лиговскому проспекту. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую по горячим следам. Ею оказалась 48-летняя неработающая местная жительница.

По предварительным данным, инцидент произошел около 16:00. В ходе бытовой ссоры злоумышленница нанесла своему 51-летнему сожителю несколько ножевых ударов. Пострадавший с ранениями грудной клетки и живота был экстренно госпитализирован. Его состояние оценивается врачами как тяжелое.

Возбуждено уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ "(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия"). Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Ранее мы сообщили о том, что возбуждено уголовное дело по факту перестрелки на Лиговском проспекте.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти