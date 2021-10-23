Возбуждено уголовное дело по факту перестрелки на Лиговском проспекте

Двое участников конфликта задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

Днем 12 июля в полицию Центрального района поступило сообщение о конфликте у одного из домов на Лиговском проспекте, очевидцы которого слышали звуки выстрелов.

Как сообщала пресс-служба ГУ МВД РФ по петербургу и Ленобласти, прибывшие на место сотрудники установили, что ссора произошла между четырьмя молодыми людьми в возрасте от 20 до 23 лет. В ходе потасовки участники применили пневматические пистолеты и аэрозольные устройства. Полицейские доставили всех участников инцидента в отдел.

Официальных телефонограмм о пострадавших в дежурную часть не поступало, однако один из доставленных написал заявление о том, что в него стреляли. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("хулиганство"). Двое участников конфликта задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти пьяный лихач на "КамАЗе" пытался обезоружить полицейского.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

