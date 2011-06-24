В Ленобласти пьяный лихач на "КамАЗе" пытался обезоружить полицейского

В соответствии с нормами Федерального закона "О полиции", сотрудники применили оружие на поражение по ногам нападавшего.

Поздно вечером 11 июля на трассе "Моховое – Ключевое" в Выборгском районе Ленинградской области инспекторы ГИБДД остановили для проверки грузовик "КамАЗ". Медицинское освидетельствование показало, что 49-летний водитель находится под воздействием алкоголя – прибор зафиксировал концентрацию в 0,644 мг/л. Выяснилось также, что ранее автомобилиста уже лишали прав за вождение в нетрезвом виде.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, после завершения процедуры мужчина попытался избежать задержания и скрылся в лесном массиве. Во время погони нарушитель оказал яростное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, игнорируя их неоднократные требования сдаться. Когда беглец предпринял попытку завладеть табельным оружием одного из полицейских, стражи порядка открыли предупредительный огонь в воздух. Однако злоумышленник не прекратил агрессию: он продолжил сокращать дистанцию, создавая прямую угрозу жизни правоохранителей. В соответствии с нормами Федерального закона "О полиции", сотрудники применили оружие на поражение по ногам нападавшего.

Медики, вызванные на место инцидента, госпитализировали раненого водителя. По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее полицейские задержали четверых участников конфликта со стрельбой на Лиговском.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

