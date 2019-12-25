Один человек пострадал из-за атаки БПЛА на склад во Владимирской области

Александр Авдеев оценил последствия налета БПЛА ВСУ на регион.

Молодой мужчина пострадал в результате атаки бес пилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на складской комплекс, расположенный в Собинском округе Владимирской области. Соответствующей информацией с подписчикам собственного рабочего аккаунта в национально мессенджере "Макс" сделал глава российского региона Александр Авдеев. Чиновник пояснил, что потерпевший госпитализирован в местную больницу. Эксперт дополнительно пояснил, что обнаруженные ранее повреждения оказались такими, что не принесли за собой серьезных последствий.

В результате атаки БПЛА на складской комплекс в Собинском округе пострадал молодой мужчина: повреждение в области головы. Сейчас его на скорой доставляют в БСМП. Александр Авдеев, губернатор Владимирской области

Атака ВСУ на склад Wildberries под Владимиром не скажется на логистике.

Фото: Telegram / Авдеев. О важном