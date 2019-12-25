Один человек пострадал из-за атаки БПЛА на склад во Владимирской области

Молодой мужчина пострадал в результате атаки бес пилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на складской комплекс, расположенный в Собинском округе Владимирской области. Соответствующей информацией с подписчикам собственного рабочего аккаунта в национально мессенджере "Макс" сделал глава российского региона Александр Авдеев. Чиновник пояснил, что потерпевший госпитализирован в местную больницу. Эксперт дополнительно пояснил, что обнаруженные ранее повреждения оказались такими, что не принесли за собой серьезных последствий.
В результате атаки БПЛА на складской комплекс в Собинском округе пострадал молодой мужчина: повреждение в области головы. Сейчас его на скорой доставляют в БСМП.
Александр Авдеев, губернатор Владимирской области
Атака ВСУ на склад Wildberries под Владимиром не скажется на логистике.
Фото: Telegram / Авдеев. О важном
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