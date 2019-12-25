ВОЗ рассказала, опасны ли укусы комаров

Большинство комариных укусов могут доставлять неудобства людям, но при этом они не опасны для здоровья человека. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделали представители российского офиса Всемирной организации здравоохранения. В ВОЗ уточнили, что определенные виды летающих насекомых могут быть переносчиками ряда вирусных и паразитарных инфекций.
Большинство комариных укусов доставляют неудобства, но не представляют опасности для здоровья. Зуд и припухлость возникают из-за реакции на слюну комара и у большинства людей проходят в течение нескольких дней.
офис ВОЗ в РФ
Напомним, что кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров сообщил "РИА Новости" ранее о резком росте численности комаров в начале августа текущего года. По словам эксперта, именно в этот период комары наиболее агрессивны по отношению к людям.
ВОЗ заявила о возможности предотвратить 45% случаев деменции.
Фото: pxhere.com
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