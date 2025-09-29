ВОЗ заявила о возможности предотвратить 45% случаев деменции

Специалисты ВОЗ советуют активный образ жизни для снижения вероятности развития деменции.

До 45% случаев деменции может возникать в случае воздействия изменяемых факторов риска, среди которых курение, употребление алкоголя, социальная изоляция и низкая физическая активность. Об этом говорится в обновленном издание руководства по снижению возникновения когнитивных нарушений и деменции, опубликованного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Специалисты рекомендуют для снижения рисков возникновения деменции нужен когнитивный тренинг, социализация, а также необходимо повысить физическую активность и отказаться от курения и алкоголя. Кроме того, человеку нужно выбрать здоровое питание, контролировать артериальное давление, диабет и уровень холестерина.

По информации ВОЗ, сейчас в мире насчитывают свыше 57 млн человек с деменцией. Каждый год этот недуг диагностируют почти у 10 млн человек.

Ранее ученые сделали вывод, что прием противовоспалительных препаратов может предотвратить слабоумие.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)