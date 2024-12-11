Прием противовоспалительных препаратов может предотвратить слабоумие

Учеными приведены доказательства вероятного воздействия противовоспалительных лекарств на деменцию.

Предыдущие исследования показали, что воспаление может способствовать развитию и прогрессированию деменции и что нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) могут защищать от деменции благодаря своему противовоспалительному эффекту. Новое крупное исследование, опубликованное в Журнале Американского гериатрического общества, предоставляет дополнительные доказательства того, что длительное применение НПВП связано с пониженным риском развития деменции.

В популяционном исследовании с участием 11 745 взрослых людей, за которыми наблюдали в среднем 14,5 лет, 9 520 участников в какой-то момент принимали НПВП, и у 2 091 участника развилась деменция. Длительное применение НПВП было связано со снижением риска развития деменции на 12%. Кратковременное и среднесрочное применение не давало преимуществ. Кроме того, суммарная доза НПВП не была связана со снижением риска развития деменции. Полученные результаты позволяют предположить, что длительное, а не интенсивное, применение противовоспалительных препаратов может помочь защититься от деменции.

Наше исследование предоставляет доказательства возможного профилактического эффекта противовоспалительных препаратов в борьбе с деменцией. Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить эти доказательства и, возможно, разработать профилактические стратегии. автор исследования М. Арфан Икрам, магистр наук, доктор медицинских наук, Медицинский центр Университета Эразмус в Роттердаме, Нидерланды.

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