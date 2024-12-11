Исследователи в издании Nature Cities попытались изучить предпосылки проблемы неравенства.

Чтобы прийти к таким результатам, учёные проанализировали данные как по древнеримским, так и по современным городам, чтобы понять, как богатство — в частности, богатство элиты — соотносится с размером города. Данные по древнеримским городам включали количество памятников и надписей, посвящавших памятники элитным покровителям. Данные по современным городам включали количество очень высоких зданий, небоскрёбов, таких как Бурдж-Халифа или Трамп-тауэр, а также количество миллиардеров в каждом городе. Затем они применили методы статистического масштабирования, чтобы проверить математическую взаимосвязь между размером города и показателями богатства элиты.

Результаты показывают, что по мере роста городов благосостояние элиты увеличивается нелинейно. Это означает, что, хотя показатели благосостояния элиты растут вместе с численностью населения, рост благосостояния элиты замедляется с каждым увеличением размера города. Этот процесс приводит к незначительному снижению показателей благосостояния элиты по сравнению с предыдущим увеличением размера города, что указывает на замедление накопления благосостояния элиты по мере роста городов.

В целом исследование показывает, что решение проблемы неравенства может оказаться более сложным, чем изменение налогового кодекса или корректировка существующей политики. Чтобы противостоять усугубляющимся проблемам антропоцена, исследователи MPI-GEA продолжают изучать опыт прошлого и применять его для решения насущных проблем современности. Соавтор исследования Патрик Робертс задался в исследовании вопросом о том, приводит ли разная городская планировка к разным проявлениям неравенства, а также есть ли исторические примеры, когда неравенство уменьшалось, а города продолжали процветать и увеличивать общее благосостояние. Ответы на эти вопросы помогут учёным и политикам перейти от выявления закономерностей к разработке эффективных мер.

С тех пор как люди начали строить города, они стали центрами возможностей и неравенства. В древние времена это было заметно по размерам домов, величию памятников и надписям, прославляющим правителей и элиту. Сегодня мы видим это в роскошных высотных зданиях рядом с бедными районами и палаточными городками в тени монументальных общественных зданий. Наличие неравенства в городских пространствах на протяжении всего времени и в разных культурах поднимает важный вопрос: является ли городское неравенство чем-то случайным или это нечто более глубокое — неизбежная часть функционирования городов? Новое исследование, проведённое учёными из Института геоантропологии Общества Макса Планка (MPI-GEA), призвано ответить на этот вопрос. Они обнаружили поразительное количественное сходство между древними и современными городами в том, что касается проявления элитарного богатства в городских пространствах. Работа опубликована в Nature Cities.

Исследователи обнаружили, что те же самые закономерности масштабирования, которые, по-видимому, определяют современную экономическую деятельность, при которой города становятся богаче и продуктивнее по мере роста, могут также определять то, как богатство концентрируется в верхних слоях общества. Другими словами, процессы, которые делают города богатыми, часто делают их и неравными.

Наше исследование показывает, что неравенство — это не просто что-то нежелательное, что обычно происходит в городх.Это то, что может расти вместе с ними, следуя предсказуемым закономерностям масштабирования. Похоже, что неравенство — это не побочный эффект жизни в городе в определённых культурных или экономических условиях; оно может быть неизбежным следствием самого роста городов. Кристофер Карлтон, ведущий автор исследования

Робот с пугающей скоростью и стабильностью "воскрес из мёртвых".

Фото: pxhere.com; W. Christopher Carleton, Hugh Elton, Will Miranda, Isaac Work, Daniel Safarik, Ricarda Winkelmann, Manfred Laubichler, Jürgen Renn & Patrick Roberts, Nature Cities (2025)