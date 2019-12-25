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В этом году в Ленобласти намечается хороший урожай клюквы
Сегодня, 10:47
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В этом году в Ленобласти намечается хороший урожай клюквы

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Но пока рано готовить корзины.

Известный биолог Павел Глазков сообщил, что в этом году в Ленинградской области будет хороший урожай клюквы, но пока рано готовить корзины. Эту ягоду нередко начинают собирать уже в конце лета, когда она не до конца созрела. 

Напомню, что только в спелой клюкве содержится много урсоловой кислоты, которая является антисептиком. Именно поэтому эта ягода длительное время хранится в воде без каких-либо консервантов и не портится. Клюквенный сок обладает антисептическим действием, ягода богата витаминами и микроэлементами. 

Павел Глазков, биолог 

Стоит собирать клюкву не раньше конца сентября, лучше с начала октября. 

Ранее мы рассказывали о том, что у пары козодоев в Ленобласти вылупились птенцы. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Павел Глазков) 

Теги: клюква, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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