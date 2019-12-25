В этом году в Ленобласти намечается хороший урожай клюквы

Но пока рано готовить корзины.

Известный биолог Павел Глазков сообщил, что в этом году в Ленинградской области будет хороший урожай клюквы, но пока рано готовить корзины. Эту ягоду нередко начинают собирать уже в конце лета, когда она не до конца созрела.

Напомню, что только в спелой клюкве содержится много урсоловой кислоты, которая является антисептиком. Именно поэтому эта ягода длительное время хранится в воде без каких-либо консервантов и не портится. Клюквенный сок обладает антисептическим действием, ягода богата витаминами и микроэлементами. Павел Глазков, биолог

Стоит собирать клюкву не раньше конца сентября, лучше с начала октября.

Ранее мы рассказывали о том, что у пары козодоев в Ленобласти вылупились птенцы.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Павел Глазков)