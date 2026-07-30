У пары козодоев в Ленобласти вылупились птенцы

При вылуплении пернатые полностью покрыты пухом буровато-серого цвета.

Во Всеволожском районе Ленинградской области стало на два козодоя больше. Птенцов встретил известный биолог Павел Глазков, и это – редкое явление, поскольку обычно они остаются в гнезде всего несколько дней, а затем следуют за родителями, рассказал специалист.

При вылуплении пернатые полностью покрыты пухом буровато-серого цвета. В случае опасности козодои затаиваются, прищуривая глаза.

А название птица получила из-за того, что еще в древности по ночам активно летала вокруг домашнего скота, в том числе и коз. После ее появления нередко снижались надои, сложилось поверье – козодои доят коз.

Настоящей причиной уменьшения количества молока были кровососущие насекомые (комары, слепни, мухи), на которых в основном и охотятся козодои. Миф давно развеян, а название осталось в науке. Павел Глазков, биолог

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Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре (Павел Глазков)