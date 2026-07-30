Глава США сообщил о том, что он ждет от украинского коллеги.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил публично о том, что призвал лидера киевского режима Владимира Зеленского прекратить боевые действия против России. Таким образом политический деятель из Белого дома ответил на вопрос местных СМИ о том, как прошла его недавняя официальная рабочая встреча с украинским коллегой. Соответствующее заявление глава США сделал в ходе общения с журналистами в Овальном кабинете вашингтонской администрации.

Я хотел бы, чтобы он прекратил. Все очень просто. У меня хорошие отношения с Путиным. У меня хорошие отношения с Зеленским. Я сказал ему: "Прекратите". 25 тыс. человек погибли в прошлом месяце. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что беседе между сторонами длилась на протяжении одного часа. На мероприятии также присутствовали ключевые члены американской администрации. Позже оба политика позитивно отозвались о событии. Через собственный Telegrsm-канал Владимир Зеленский объяснил подписчикам, что главы государств обсудили друг с другом передачу Украине лицензии на производство перехватчиков для зенитного ракетного комплекса Patriot.

Зеленский попросил у Трампа 300 ракет для Patriot к зиме.

Фото и видео: Белый дом