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Трамп выложил мем с Ким Чен Ыном после сообщения о переговорах с КНДР
Сегодня, 9:06
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Трамп выложил мем с Ким Чен Ыном после сообщения о переговорах с КНДР

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США предложили КНДР переговоры.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп опубликовал через социальные сети фотографию северокорейского политического лидера Ким Чен Ына с телефоном. Этот инцидент произошел сразу после предложенных белым домом Пхеньяну официальных переговоров. Запечатленный на снимке под публикацией в Truth Social Ким Чен Ын в окружении местных военнослужащих якобы беседует с американским коллегой по телефону и интересуется, все ли в порядке в отношениях между КНДР и США.

Ранее американский лидер заметил, что Ким Чен Ын ответил на инициативу провести переговоры. Дональд Трамп отметил, что, по его мнению, между сторонами установилось хорошее взаимопонимание.

Трамп поручил сократить масштаб учений с Сеулом из-за Пхеньяна.

Фото: Truth Social / realDonaldTrump

Теги: truth social, дональд трамп, ким чен ын, кндр, мем, северная корея

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