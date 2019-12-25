Зеленский попросил у Трампа 300 ракет для Patriot к зиме

Также Зеленский потребовал от Европы отдать Киеву боеприпасы из резервов.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с лидером США Дональдом Трампом попросил представить "зимний пакет" ракет-перехватчиков Patriot, чтобы не допустить зимой энергетической катастрофы. Об этом глава киевского режима сообщил в интервью Axios.

Он объяснил главе Белого дома, что срочная поставка "зимнего пакета" зенитных ракетных комплексов Patriot нужна для того, чтобы протовостоять российским атакам на энергетическую инфраструктуру Украины.

По словам Зеленского, Трамп пообещал помочь, но дал понять, что этот процесс будет осложнен , Соединенные Штаты нуждаются в ракетах-перехватчиках на фоне обострения конфликта с Ираном.

Кроме того, Зеленский обсуждает с американскими военными компаниями модификации украинских ракет, которые позволят ВСУ иметь снаряды, схожие с Patriot по боевым характеристикам. Взамен Киев готов предоставить США совместную разработку более дешёвых систем ПВО.

Ранее мы сообщали, что официальная рабочая встреча Трампа с Зеленским прошла во вторник, 28 июля в Белом доме без участия журналистов.

Фото: Telegram/Владимир Зеленский