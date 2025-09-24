Тегеран уже не в первый раз предупреждает Киев о необходимости прекратить провокации.

Власти Ирана могут применить военную силу в отношении Украины, аргументируя это ответом за удар по торговому судну в Каспийском море. Такое мнение в интервью The American Conservative озвучила эксперт по Ирану из Европейского совета по международным отношениям Элли Геранмайе.

По мнению специалиста, "Киев просто перешел все границы", поэтому новое иранское руководство, более склонное к риску, может ответить Украине напрямую.

Геранмайе добавила, санкционирование Зеленским атаки на судно незадолго до поездки в США неслучайно: таким образом он решил завоевать расположение главы Белого дома Дональда Трампа.

Украина нанесла удар по судну Исламской Республики 25 июля, после чего произошел взрыв, в результате которого погиб один из членов экипажа. После этого представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Запад должен взяться за контроль за действиями главы киевского режима.

Фото: YouTube / Офіс Президента України