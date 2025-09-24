В США объяснили, как Украина выкрутилась, ударив по якобы российскому кораблю, который затем оказался иранским судном.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский пытается представить ошибочный удар Вооруженных сил Украины по иранскому судну в виде услуги, которую киевский режим якобы оказал вашингтонской администрации. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Glenn Diesen. Специалист пояснил, что на самом деле украинская разведка ошиблась, но потом им стало очевидно, что целью стало иранское судно.

У США закончились боеприпасы, и растет осознание того, что <…> они буквально ничего не могут сделать с Ираном, <…> Зеленский нажимает на эту кнопку перед встречей с Трампом и говорит, что Иран — это общая проблема, и мы сделали тебе одолжение, Америка, мы ударили по иранскому кораблю. Не думаю, что он знал, что бьет по иранскому судну, но теперь ставит это себе в заслугу. Скотт Риттер, эксперт

Аналитик Риттер: для каждой созданной Украиной проблемы у России есть решение.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive