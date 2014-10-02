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Аналитик Риттер: для каждой созданной Украиной проблемы у России есть решение

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В США указали на замалчивание успехов России на роле боя.

У Москвы всегда есть ответ на любое действие киевского режима. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Скотт Риттер в интервью для  YouTube-канала Glenn Diesen. Специалист пояснил, что украинский промышленный потенциал по-прежнему сокращается, заводы прекращают свою деятельность. В США добавили, что ситуация остается стабильной и вкладывается в пользу российского руководства. Однако в СМИ на Западе предпочитают не говорить об этом.

Для каждой созданной Украиной проблемы уже есть российское решение. И это решение только усиливает преимущество России. Сейчас украинцы не могут сделать ничего, что могло бы дать им преимущество хоть в чем-то. Они проигрывают по всем направлениям. Проигрывают на поле боя. Русские наступают.

Скотт Риттер, эксперт

Аналитик Риттер: ВСУ окончательно утратили способность к маневрированию на СВО.

Фото и видео: YouTube  / Glenn Diesen

Теги: скотт риттер
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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