В США указали на слабость союзников Украины перед Россией.

Вооруженные силы Украины полностью утратили способность к маневрированию и поддержке своих боевых подразделений. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Danny Haiphong. Специалист пояснил, что деградация армии киевского режима определяет значительное ослабление коллективного Запада в вооруженном противостоянии с Кремлем.

Украинские войска потеряли способность маневрировать. Они потеряли возможность поддерживать другие подразделения. <…> Но единственное, что становится ясно по этой карте, — это неумолимое продвижение российских войск. Украинцы не могут их остановить. Этот конфликт окончен. Скотт Риттер, эксперт

В США добавили, что российское руководство на протяжении всего времени сохраняло стратегическую инициативу в зоне проведения специальной военной операции и побеждает не только Украину, но и коллективный Запад на поле боя. Скотт риттер добавил, что Москва продолжит защищать Донбасс, включая Запорожскую и Херсонскую области.

Аналитик Риттер: поставки БПЛА Киеву — это отвлекающий маневр на фоне краха ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong