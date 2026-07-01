В США напомнили о реалиях на линии фронта между ВС РФ и ВСУ.

Поставки беспилотников Вооруженным силам Украины не способны изменить ситуацию на поле боя, так как инициатива продолжает оставаться за российскими войсками. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Judge Napolitano - Judging Freedom. Специалист пояснил, что говорит о современных технологиях, а ВС РФ массово уничтожают операторов дронов ВСУ.

В этом-то вся суть. И поэтому, даже несмотря на то, что Украине поставляют, чаша весов на поле боя на самом деле склоняется в пользу русских. Сейчас они уничтожают так много украинских операторов беспилотников, что у армии Киева просто истощаются людские ресурсы. Скотт Риттер, эксперт

В США добавили, что западные публичные разговоры о новых передачах БПЛА Украине преследуют лишь цель отвлечь внимание от происходящей с ВСУ катастрофы по всей линии фронта. Российские военнослужащие продолжают продвигаться вперед по зоне проведения специальной военной операции. Историей с производством БПЛА для Украины является лишь отвлечением от реальности, так как боевые линии соприкосновения ссыплется из-за успехов Москвы.

Аналитик Риттер: Украина проигрывает на поле боя и не может переломить ситуацию.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom