Робертас Каунас объяснил, что Москва якобы готовится к провокациям в отношении Украины и Прибалтики.

В Литве Робертас Каунас заявил, что российские военнослужащие могут использовать БПЛА украинского производства для осуществления атак на страны Балтии. Соответствующее заявление сделал местный министр по обороне в прибалтийской республике Робертас Каунас в беседе с журналистами из новостного агентства LRT. СМИ ссылается на опубликованный материал от издания 15min. Таким образом эксперт прокомментировал сообщения от прессы со ссылкой на собственный источник в военной разведке о том, что Вооруженные силы России якобы допускают применение перехваченных беспилотников Вооруженных сил Украины.

У нас есть данные, свидетельствующие, что Россия рассматривает возможность проведения нетрадиционных атак на объекты критической инфраструктуры в Балтийском регионе. Вполне вероятно, что для этой цели Россия может использовать беспилотники украинского производства. Робертас Каунас, глава Минобороны Литвы

Напомним, что весной 2026 года Служба внешней разведки России заявляла о планах армии киевского режима использовать страны Балтии для атак на Россию с помощью БПЛА. Однако на тот момент прибалтийские государства опровергли эти сведения.

Литовский министр осадил Науседу после слов о России.

Фото и видео: YouTube / 15min