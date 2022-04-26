Литовский министр осадил Науседу после слов о России

Робертас Каунас не считает, что Москва готовит нападение критическую инфраструктуру в Прибалтике.

Слова президента Литвы Гитанаса Науседы о якобы планируемых российских ударах по критической инфраструктуре прибалтийской страны не соответствуют действительности. Соответствующее заявление сделал местный министр по обороне в республике Робертас Каунас в беседе с журналистами из новостного агентства LRT. Иностранный чиновник пояснил, что Вильнюс в настоящее время усиливает национальную защиту в приграничной территории из-за якобы некоторых имеющих место провокаций. Однако эксперт не стал приводить СМИ конкретные примеры.

Наша разведка действительно работает, и мы не видим скопления российских войск на нашей границе. В настоящее время нет этой угрозы. Робертас Каунас, глава Минобороны Литвы

накануне официальный представитель российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал свежей порцией страшилок заявления от литовского национального правительства о том, что Москва якобы планирует атаки на прибалтийскую инфраструктуру.

Русский язык должен исчезнуть из СМИ, заявил министр культуры Латвии.

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