Наурис Пунтулис объяснил, как власти будут бороться с распространением русскоязычных новостей в Латвии.

Русскоязычное содержание должно исчезнуть из латышских СМИ. Соответствующее заявление сделал местный министр культуры Наурис Пунтулис, выступая на заседании профильного комитета парламента Латвии по правам человека и общественной деятельности. Согласно данным от официального портала статистики прибалтийской страны, на территории европейской республике в 2024 году русское население составляло 23,4 процента от общего процента граждан. На данный момент, по данным юридического бюро парламента Латвии, в латвийских СМИ доля содержания на русском языке составляет около 2,5 процентов.

Содержание в СМИ по-прежнему существует, и у нас нет оснований для существования содержания на русском языке в независимом европейском национальном государстве. Особенно в нынешней военной ситуации. Что значит его сокращение? Оно должно исчезнуть совсем, вот и все. Наурис Пунтулис, глава Минкульта Литвы

Напомним, что единственным государственным языком в Латвии после распада Советского Союза является латышский.

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Фото: YouTube / Mediju Nams