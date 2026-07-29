В МИД России оценили итоги музыкального фестиваля в Латвии, который организован еще со времен СССР.

Запрет творчества латвийского композитора Раймонда Паулса на территории его же собственной страны – абсолютная дихотомия в рамках всего общества, конец свободы и логики в прибалтийской республике. Соответствующий комментарий в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства прокомментировала результаты проведенного в Юрмале музыкального фестиваля Laima Rendezvous Jurmala. В Москве пояснили, что мероприятие зародилось еще в тот момент, когда территория являлась частью Советского Союза. Также, по словам Марии Захаровой, благодаря местному композитору Раймонду Паулсу состоялась профессиональная карьера национальной певицы.

Это же конец всего. Конец всего в прямом смысле слова: логики, ну про честь, мораль я вообще не говорю, правды. Для Латвии это конец свободы, потому что они бьют по своим, они своих ставят на колени. Они своих уничижают. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что сейм латвии (местного парламента) запрещает песни Раймонда Паулса, потому что "когда-то их исполняли те, кто находится в санкционных списках страны. По словам Марии Захаровой, это "абсолютное зазеркалье" и тотальный конец свободы с демократией. При этом чиновница заметила, что начатый еще во времена СССР музыкальный фестиваль местные власти так и не могут завершить.

Захарова предупредила посла ФРГ, что его диалог с Москвой может не сложиться.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik