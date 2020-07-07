Захарова предупредила посла ФРГ, что его диалог с Москвой может не сложиться

В МИД России оценили "приветственные" слова немецкого дипломата, который прибыл в нашу страну.

Заявления нового посла Германии в России Клеменса фон Гётце о требованиях к Москве могут привести к тому, что диалог западного дипломата с представителями нашей страны не сложится. Соответствующий комментарий от 28 июля через собственный Telegram-канал сделала официальный представитель министерства по иностранным делам России Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства уточнила, что коллега из Берлина попытался "изобразить публичное приветствие", когда только прибыл в Россию. При этом мужчина сообщил о том, что намерен что-то требовать от российского руководства.

Вышел очевидный фальстарт. Он еще сказал, что граждане России его тепло встретили. Учитывая, что русским он не владеет, просили бы не обольщаться: возможно, вы не правильно поняли русские идиоматические выражения.. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В Москве настоятельно рекомендовали немецкому дипломату не приписывать свои фантазии гражданам России.

Захарова: Россия готова обсуждать идеи по урегулированию украинского конфликта.

Фото: МИД России