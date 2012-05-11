Макрон подписал закон о повышении оборонных расходов

Президент Франции рассказал о том, что документы утверждены Конституционным советом.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил о том, что подписал обновленную версию закона о военном программировании. Соответствующий комментарий политический лидер из Елисейского дворца сделал перед общественностью, выступая на торжественном мероприятии по случаю 82-ой годовщины освобождения города Борм-де-Миоза от нацистов. Глава государства отметил, что документ предусматривает выделение на оборонные нужды европейской страны дополнительных 36 миллиардов евро до 2030 года.

Я стою перед вами, промульгировав 16 августа закон о военном программировании, который парламент принял несколько недель назад, а Конституционный совет утвердил несколько дней назад. Этот закон о военном программировании будет опубликован завтра в официальном журнале. Эмманюэль Макрон, глава Франции

Напомним, что первоначальная версия закона была принята еще в 2023 году. Согласно обновлению, общие траты на оборону в 2024-2030 годах для Франции вырастут с 400 до 436 миллиардов евро. По словам президента Эмманюэля Макрона, это решение позволит властям развивать различные возможности вооруженных сил, включая сферу противоракетной обороны, применения дронов, ударов вглубь территории противника в киберсфере.

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Фото: YouTube / BFMTV