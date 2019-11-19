В Германии сообщили о поворотном моменте в противостоянии Москвы и Киева.

Москва стала перехватывать почти все украинские крылатые ракеты FP-5 ("Фламинго"), которые используются киевским режимом для ударов по объектам в российской глубине. Соответствующими статистическими данными поделились с западной аудиторией немецкие журналисты из издания Focus. В публикации иностранного СМИ говорится о том, что в ночь на шестое августа Украина выпустила по меньшей мере три ракеты "Фламинго" по целям, расположенным на территории Тюменской области в Западной Сибири.

По данным общедоступного сервиса мониторинга AMK Mapping, ракеты пролетели примерно 2500 километров. Дальнейшую траекторию их полета восстановить не удалось. Анализ показывает, что Россия сбила десять из одиннадцати ракет "Фламинго", запущенных с 1 июля. статья в Focus

По данным французской газеты L"Indépendant, значительную роль в успехах Вооруженных сил России сейчас играют отечественные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. Авторы публикации пишут о том, что Россия может нейтрализовать почти все эти шеститонные ракеты противника. Таким образом речь идет о важном тактическом повороте в региональном конфликте.

Welt: ВВС Украины скрывают статистику сбитых ракет из-за паники.

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