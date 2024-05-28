Ибрагим Набар сообщил о причинах страха и усталости украинцев.

Военно-воздушные силы Украины перестали публиковать статистические данные о перехваченным и неперехваченным российским ракетам именно потому, что она пугала население страны. Соответствующее заявление сделал немецкий корреспондент Ибрагим Набар в репортаже для телеканала Welt. Известно, что иностранный журналист из Берлина отметил, что многие украинцы уже устали от постоянного давления и неизвестности. Он добавил, что у местных вызывают вопросы те действия, которые предпринимают власти с Банковой улицы.

Просто потому, что эта статистика сейчас выглядит очень катастрофично, и это, естественно, пугает людей... Да и многих действительно пугает тот факт, особенно когда речь идет о самых быстрых российских ракетах. Люди сейчас, по сути, в растерянности. Ибрагим Набар, журналист из ФРГ

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Фото и видео: YouTube / WELT