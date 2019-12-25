В Петербурге зафиксирован дефицит дворников, провизоров и поваров

Список наиболее дефицитных профессий в Северной столице также дополняют продавцы-консультанты и кассиры, мерчандайзеры и врачи.

Аналитики сервиса hh.ru зафиксировали острый дефицит рабочих рук в Санкт-Петербурге. В августе на открытую вакансию дворника откликнулось всего 1,8 соискателя. При этом работодатели готовы платить за уборку улиц от 35 до 80 тысяч рублей. Как рассказала изданию "Деловой Петербург" руководитель регионального центра НП "ЖКХ Контроль" Алла Бредец, с 2022–2023 годов уборкой внутриквартальных территорий – дворов, проездов, тротуаров, газонов и детских площадок – занимаются районные жилищные агентства (РЖА), а не частные подрядчики. Благодаря этому им удалось довести укомплектованность штата до 86%.

По словам эксперта, РЖА имеют возможность привлекать людей более высокой зарплатой, проживанием в койко-местах, наличием комнат отдыха и душевых. Однако у государственных управляющих компаний ситуация гораздо сложнее – там наблюдается острая нехватка кадров. Эти организации отвечают за чистоту подъездов и внутридомовое имущество общего пользования, оплачивая труд по минимальному тарифу. У частных УК дела обстоят лучше, но найти сотрудников на позицию дворника им тоже непросто.

Помимо сферы ЖКХ, город испытывает серьезный недостаток специалистов в общепите и медицине: повара, пекари и кондитеры имеют 2,7 резюме на вакансию при зарплате от 66,2 тыс. до 130,1 тыс. рублей. Директор кондитерской фабрики "Север–Метрополь" Варвара Белецкая отмечает сложности с поиском работников для кулинарного производства (в отличие от ресторанной сферы). Около 35% новых поваров уходят уже через три месяца работы, хотя текучесть среди основного штата минимальна.

Основатель компании Gastro Norma Данил Герасимиди подчеркивает диспропорцию между растущим числом заведений и отсутствием новых профильных учебных баз. Кроме того, работа в ресторанах часто воспринимается молодежью как временная подработка. Эксперт призывает бизнес отказаться от пассивного найма в пользу агрессивного рекрутинга и создания достойных условий труда, так как возможности бесконечного повышения зарплат исчерпаны. По его мнению, отталкивающим фактором становится отсутствие базовых удобств, например, когда поварам негде нормально пообедать или принять душ.

Фармацевты-провизоры имеют 2,8 активного резюме на место, доход варьируется от 75,1 тыс. до 120,4 тыс. рублей. Список наиболее дефицитных профессий в Северной столице также дополняют продавцы-консультанты и кассиры, мерчандайзеры и врачи.

Ранее мы сообщили о том, что почти 80% работающих петербуржцев выполняют задачи, не входящие в их обязанности.

Фото: Piter.TV