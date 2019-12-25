Почти 80% работающих петербуржцев выполняют задачи, не входящие в их обязанности

Чаще всего с внеплановыми задачами сталкиваются женщины, выпускники вузов и специалисты с более высоким уровнем дохода.

По данным опроса сервиса по поиску работы SuperJob, большинство трудоустроенных жителей Северной столицы (79%) хотя бы периодически получают от руководства поручения за пределами своих должностных инструкций. При этом 59% сотрудников берутся за такую работу без какой-либо надбавки к зарплате, еще 15% соглашаются на нее только при условии доплаты, а решиться сказать начальнику "нет" удается лишь 13% респондентов.

Как выяснили аналитики, чаще всего с внеплановыми задачами сталкиваются женщины, выпускники вузов и специалисты с более высоким уровнем дохода. В вопросе финансовой компенсации наблюдается четкое разделение по возрасту и образованию: активнее всех торгуются молодые сотрудники до 35 лет (20% против 10% среди людей старшего возраста) и обладатели среднего профессионального образования.

Чаще всего работать без доплаты соглашаются люди в возрасте от 35 до 44 лет (62%). Граждане старше 45 лет отказываются от нерегламентированных обязанностей охотнее (15%), чем молодежь (11%). Наибольшую готовность ставить условие о дополнительной оплате также проявляют сотрудники с доходом от 100 до 150 тысяч рублей в месяц.

Ранее мы сообщили о том, что зарплата сменивших профессию петербуржцев выросла в среднем на 30%.

Фото: Piter.TV