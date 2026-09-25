Полицейские в Петербурге открыли огонь по колесам Nissan, чтобы остановить пьяного лихача

Водитель был задержан.

В Петербурге сотрудники полиции применили табельное оружие для задержания водителя автомобиля Nissan Almera. Машина хаотично перестраивалась из ряда в ряд, создавая угрозу жизни и здоровью других участников движения. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Когда сотрудники ДПС потребовали остановиться, водитель проигнорировал законные требования, увеличил скорость и попытался скрыться, продолжая опасно маневрировать. В соответствии с Федеральным законом "О полиции" правоохранители сделали несколько прицельных выстрелов по колесам транспортного средства, после чего автомобиль был вынужденно остановлен.

Водитель был задержан. По визуальным признакам он находился в состоянии опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. В отношении нарушителя составлено несколько протоколов об административных правонарушениях, а его автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Коллонтай задержан житель Ставрополья за поджог иномарки.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти