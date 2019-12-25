В России стало некому убивать медведей-людоедов

Отказ от отстрела медведей связан с сокращениями доходов от промысла.

Медведей-людоедов, нападающих на людей в российских регионах, стало некому отстреливать. Такая ситуация возникла из-за того, что охотники вынуждены бросить промысел из-за колоссальных убытков, сообщил Telegram-канал Baza.

Одной из причин эксперты называют новые правила, согласно которым разрешение на отстрел можно получить лишь на месяц, а не на сезон. Средняя стоимость допуска составляет около 18 тыс. рублей. Охотники рассказали журналистам издания, что с учетом своей основной работы они "успевают сделать только 2–4 вылазки, но расходы "этим не удается отбить".

Кроме того, в стране практически не осталось мастеров, которым раньше сдавали мех, лапы и желчь медведей, что также лишило охотников дополнительного заработка. В некоторых регионах в сентябре власти ввели выплаты в 36 тыс. рублей за одного медведя, но это не спасает ситуацию. За несколько месяцев в России произошло более 30 нападений хищников на людей, погибли более 20 человек.

Ранее мы сообщали, что медведь растерзал 51-летнюю женщину во дворе ее дома под Красноярском.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)