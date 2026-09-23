На улице Коллонтай задержан житель Ставрополья за поджог иномарки

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ ("умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога").

В полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля, припаркованного на стоянке у одного из домов на улице Коллонтай. Инцидент произошел 21 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место полицейские установили обстоятельства преступления. Неизвестный в ночь с 19 на 20 сентября совершил поджог автомобиля Mercedes-Benz. В результате пожара салон машины выгорел полностью. Благодаря оперативным действиям пострадавших нет, однако сумма материального ущерба составила 25 тысяч рублей.

Раскрытие преступления заняло менее суток. Уже 22 сентября в 13:30 у дома №30/5 по проспекту Большевиков сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний житель Ставропольского края.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ ("умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога"). Злоумышленник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

