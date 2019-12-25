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После убийства в Отрадном возбудили уголовное дело
Сегодня, 10:50
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После убийства в Отрадном возбудили уголовное дело

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На улице Дружбы задержали предполагаемого преступника.

После убийства в Отрадном следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 23 сентября. 

Напомним, в полицию Кировского района 21 сентября поступило сообщение о мужчине, обнаруженном без признаков жизни в парадной дома на улице Ленина. На месте нашли тело 35-летнего петербуржца с ножевым ранением живота.

На улице Дружбы задержали предполагаемого преступника – 33-летнего местного жителя. Предварительно, в ходе ссоры он нанес потерпевшему удар ножом в живот. Орудие убийства изъяли. 

Ранее на Piter.TV: в колонию отправлен петербуржец, убивший мужчину на улице Партизана Германа. Последний скончался в больнице от полученных травм. 

Фото: Piter.TV 

Теги: отрадное, убийство
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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