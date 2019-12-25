После убийства в Отрадном возбудили уголовное дело

На улице Дружбы задержали предполагаемого преступника.

После убийства в Отрадном следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 23 сентября.

Напомним, в полицию Кировского района 21 сентября поступило сообщение о мужчине, обнаруженном без признаков жизни в парадной дома на улице Ленина. На месте нашли тело 35-летнего петербуржца с ножевым ранением живота.

На улице Дружбы задержали предполагаемого преступника – 33-летнего местного жителя. Предварительно, в ходе ссоры он нанес потерпевшему удар ножом в живот. Орудие убийства изъяли.

Ранее на Piter.TV: в колонию отправлен петербуржец, убивший мужчину на улице Партизана Германа. Последний скончался в больнице от полученных травм.

Фото: Piter.TV